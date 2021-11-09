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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове цена кубометра природного газа с 1 ноября выросла в 3 раза

В Молдове цена кубометра природного газа с 1 ноября выросла в 3 раза
09 ноября
13:30 2021
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С 1 ноября потребители будут платить за природный газ по новым тарифам. НАРЭ единогласно одобрил запрос предприятия Moldovagaz – с 4,30 леев до 10,26 леев без учета НДС за кубический метр. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил один из директоров регулятора Штефан Крянгэ.

Новые тарифы на природный газ являются временными. Крянгэ сообщил, что они будут действовать только 14 месяцев – до конца будущего года, когда заканчивается контракт с Gazprom.

«Тариф высокий, но он должен привести к уравновешиванию системы и способности потребителя его оплачивать», – сказал Крянгэ.

Директор НАРЭ уточнил, что новые тарифы будут применяться с 1 ноября.

Отметим, что тариф не включает НДС, который составляет 8% и включается в счета на оплату.

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