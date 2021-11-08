– Костя (сын, 6 лет, ред.) с воскресенья (17 октября) болеет, у меня и Виталика (муж, 34 года, ред.) первые симптомы появились в среду (20 октября) вечером.

21 октября (четверг) 10:40:

– У Кости в садике мальчик заболел ковидом и выяснилось это в выходные, когда и Виталик заболел. А вчера у меня появились легкие признаки простуды. Так что сидим дома и лечимся.

22 октября (пятница) 14:40:

– Заказали в аптеке тесты. Примерно 23 евро один тест. Это самая низкая цена на эти тесты. Можно и бесплатно, но ближайшая запись к врачу в начале ноября…

23 октября (суббота) 10:50:

– Сегодня получим результаты анализов, и если подтвердится, то расскажем вам, каково это болеть ковидом)))

23 октября (суббота) 14:25:

– Пришли результаты анализов – положительные…

23 октября (суббота) 14:28:

– В садике, к сожалению, владелец не отреагировал сразу. И сообщил нам только через пару дней после первого заболевшего ребенка.

23 октября (суббота) 14:36:

– У меня очень похожие симптомы на те, что были после прививки, но после неё мне было раза в 3 хуже. Температура у меня и Кости была, у Виталика не измеряли.

– Из нетипичного для меня – это то, что обычно у меня сначала сильно слезится один глаз, а потом другой, и температура редко бывает. И ещё все началось не с щекочущего ощущения в носу, а с того, что что-то мешает в груди, я сразу поняла, что заболела.

23 октября (суббота) 15:48:

– Кстати, Виталик ходил на ревакцинацию как раз перед тем, как заболели))), но я, насколько знаю, после введения первого компонента антитела не вырабатываются так что чуть-чуть не хватило ему).

23 октября (суббота) 19:09:

– Информацию уже передали дальше, и нам позвонили из департамента здравоохранения) …

23 октября (суббота) 19:34:

– Сильно притупились запахи, чувствую мандарин и кофе, если прямо у носа держать. Болят глаза, но последние два симптома у меня раньше проявились при простуде, хотя это было ещё в школе).

– Но в целом пока ощущение просто, как от простуды. Только слабость и головная боль выматывают. Температура – 37 и 37,5.

24 октября (воскресенье) 11:58:

– Привет! Спать хочется, и глаза болят, в остальном все норм. Сегодня придет врач.

У Кости насморк и кашель, но он самый бодренький из нас. У Виталика примерно то же самое, что и у меня, но он чувствует запахи, а я нет. Невозможно есть, когда не чувствуешь вкуса.

24 октября (воскресенье) 16:49:

– Пришла врач, а Виталик только выехал за посылкой, которую передали до того, как мы заболели. Но мы ожидали, что так будет, поэтому пришлось Виталику вернутся обратно и хорошо, что успел, а то она бы сообщила дальше, и пришёл бы штраф (она сказала, что штраф 30000). А потом она вышла и стояла на лестничной площадке, заполняла бумаги и спалила Виталика снова, пришлось сказать, что забыл вещи в машине… Почувствуй себя школьником, называется… В итоге приняли решение заказать доставку курьером.

Короче, выдала противовирусное Арепливир, его сейчас всем выдают. Вот ищем информацию о нем, т.к. в инструкции много побочек. Пятого (ноября) придут взять пцр, если будет отрицательный, то мы здоровы и сможем выходить на улицу.

24 октября (воскресенье) 19:37:

– Вспомнила, что вчера, после того как пришли результаты анализов, сразу начало давить и болеть что-то в груди, смешно, но ощущения были реальные, сегодня ничего особо не беспокоило. Боль в легких при кашле, но кашель не очень частый. Сатурация в норме. Температура пока тоже, но перед сном может ещё подняться. Насморка почти нет. Самый выраженный кашель и насморк у Кости. По утрам состояние хуже, чем к вечеру. Если становится очень тяжело, то пьём Терафлю, и становится чуть легче. У меня болят глаза. У Виталика кисти рук. Общая слабость.

Пропало обоняние, но, если поднести надрезанный мандарин прямо к носу, то улавливается запах, как если бы в здоровом состоянии я понюхала кожуру мандарина. Аппетит снижается, т.к. еда безвкусная, различаются только соль, температура и текстура. Если хотите понять как это, то просто перестаньте дышать носом, когда кушаете.

Ещё мы с лета пьём витамин D, поливитамины, омега, В12, витамин С, таурин. Как раз перед первыми симптомами подключили к этому списку цинк, монолаурин, лизин и никотиновую кислоту. Разумеется, сначала я долго искала информацию, причем я научилась отличать этих фейковых врачей «доказательной медицины» от врачей, которые вникают в свое дело, я их называю думающими врачами. Подробно все изучала, потом сдавали анализы, и только после этого заказали витамины и начали принимать.

25 октября (понедельник) 10:29:

– Доброе утро! Сегодня мы с Виталиком отметили, что чувствуем себя намного лучше. У меня глаза не болят, насморка нет, но легкий кашель прорывался даже во сне. У Виталика тоже нет насморка, вчера хуже чувствовал запахи, а сегодня почти не чувствует.

Я обнаружила, что запах кофе одной ноздрей чувствую, а другой вообще ничего, духи также, хотя той, которой не чувствую, вспоминаю. Вы когда-нибудь вспоминали запах? Для меня это необычный опыт.

Костя утром просыпается с заложенным носом, ночью почти не кашляет, но сразу начинает, как только просыпается. Чувствует себя хорошо.

25 октября (понедельник) 17:11:

– Из нового: У меня боли в крестце, долго не могла разобраться, в чем дело – болят и ноги, и вообще вся тазобедренная часть. Вчера уснуть из-за этого не могла. Очень похоже, что у меня в этой части позвоночника что-то типа протрузии. Выясню, когда можно будет выйти из дома и сделать мрт. Видимо, болезнь вдарила одновременно по моей шее, где точно есть протрузия, и по крестцу…

26 октября (вторник) 10:27:

– Доброе утро! Проснулась с ощущением, что абсолютна здорова). Но все ещё нет: запахи не появились, першит горло немного и гнусавость не ушла)).

Виталик сегодня чувствует себя хуже, чем вчера, а Костя просыпается, кашляет, и нос по утрам заложен. Температуры, вроде, ни у кого нет. Сатурация с 99 упала до 98. В остальном все прекрасно (smiley).

27 октября (среда) 15:26:

– Всем привет! Чувствуем себя довольно хорошо. У Кости также по утрам насморк и кашель, но ночью вроде перестал кашлять. Температуры ни у кого нет. Отёчность в носу у всех, но дышим свободно. Силы понемногу возвращаются, Виталик старается почти в полную работать, но это его сильно выматывает, а я пока то ли ленюсь, то ли все-таки ещё недостаточно сил, запахи не вернулись, вкус тоже, но у Кости обоняние на месте).

28 октября (четверг) 09:57:

– Доброе утро всем! Что-то с утра насморк, какой обычно бывает в начале простуды. В остальном все то же самое, без изменений. Добавили ещё один препарат, который разжижает кровь (для профилактики тромбозов).

29 октября (пятница) 12:07:

– Доброе утро, семья! Снова проснулась утром с явными симптомами простуды: насморк, чихание и разок что-то хотелось откашлять. Как я вчера писала, обычно так выглядит начало простуды у меня. Хотя ночью спала отлично, и все это довольно резко появляется, когда просыпаюсь. Виталик говорит, что ему тяжело утром вставать (по-моему, ему всегда тяжело утром вставать). Костик также утром много кашляет, видимо, тоже пытается что-то откашлять. В целом чувствуем себя хорошо.

30 октября (суббота) 13:40:

– Чувствуем себя хорошо, устали сидеть дома, кашель и насморк у Кости все ещё есть, у нас с Виталиком тоже, но меньше. Запахи и вкус то появляются, то исчезают, недавно пришлось уборку сделать, потому что странный запах преследовал.

31 октября (воскресенье) 11:40:

– Доброе утро! Чувствуем себя хорошо, Костя по-прежнему кашляет и нос выдувает примерно раз в час. У меня першит горло, запахи не все чувствую.

1 ноября (понедельник) 14:30:

– Я считаю, что нам повезло, потому что «подготовку» к ковиду мы начали заранее – ещё в июне.

Сдали все необходимые анализы: клинический, биохимический анализ крови, витамин D, билирубин общий и прямой, гликированный гемоглобин, магний, кальций, глюкоза, инсулин, индекс НОМА, ферритин, лжсс, трансферрин, коэффициент насыщения трансферрина, коагулограмма, гомоцистеин, липидограмма с индексом атерогенности (лпнп, лпвп), ТТГ, т4 свободный, АТ к тпо, АТ к ТГ, с – реактивный белок, д – димер. Я еще в начале года нашла врача и долго изучала всю информацию, которую она дает, так что не надо думать, что я взяла это все от балды.

После этого начали приём витаминов и бадов, чтобы восполнить дефицит.

Спустя 2 месяца повторный анализ и также продолжили восполнять дефицит.

Таким образом, мы можем наблюдать за изменениями в нашем организме и после ковида.

Принимали поливитамины, витамин Д, омега 3, витамин С, магний – это витамины, которые пьются на постоянной основе, вне зависимости от показателей. Все остальное в каждом случае индивидуально. Я пила железо, витамины группы В, таурин, литий.

За дня 3-4 до первых симптомов мы добавили цинк, монолаурин, лизин. Никотиновую кислоту и Эликвис через несколько дней, потому что не сразу узнали о них.

По каждому анализу, витамину и баду могу дать ответ, зачем и почему необходимо его принимать или отслеживать показатели.

Все эти витамины, возможно, бесполезны, если не начать профилактику заранее.

На сегодняшний день все чувствуют себя хорошо. Есть небольшая отёчность в носу у Виталика, Костя периодически покашливает и также по утрам заложен нос. Обоняние у нас с Виталиком пока не восстановилось на 100%.

Следующий сложный, на мой взгляд, шаг – это восстановление после этого вируса. Очень много описано последствий, длительное восстановление и ко всему пока ещё не изучена эта тема до конца. Но все перечисленные мною витамины/бады также способствуют восстановлению и укреплению иммунитета.

Так как под ударом сердечно-сосудистая система мы сделали акцент на ней не только витаминами, но и питанием. С июня стараемся питаться по «правилу тарелки»: 50% клетчатки, 25% белка и 25% углеводов.

После того, как стали известны результаты анализов, в первый день нам звонили 3- 4 раза из департамента здравоохранения. Спрашивали о симптомах, о возможных контактах за этот период. На следующий день пришла врач послушала легкие, померила сатурацию, выдала 2 упаковки арепливира (сейчас стандартно выдают всем), сказала следить за сатурацией и пошла заполнять бумажки на этаже. К Костику врач пришла только через несколько дней. Также, послушала внимательно легкие, померила сатурацию. Выписала стандартно сосудосуживающие капли в нос, промывание носа, жаропонижающее, если поднимется температура, обильное питье и ингаляцию физраствором, но мы и так все это знали и давали ему даже больше: цинк, поливитамины и витамин С (врачу об этом тоже сообщили, и она подтвердила правильность наших действий).

Затем каждый день Виталию звонят из департамента здравоохранения и задают вопросы: есть ли сегодня температура, что из перечисленного беспокоит: кашель, затруднённое дыхание, головная боль, диарея, потеря обоняния.

Мой вывод такой: не стоит рассчитывать на помощь врачей, им либо пофиг, либо они заняты более «сложными» пациентами, нужно самим о себе заботиться и начинать лучше заранее.

Завтра к нам придет медсестра и возьмёт ПЦР-тест, после чего будем знать, можем ли уже выходить из самоизоляции.

Вспомнила: арепливир, который выдала нам врач, мы не стали пить. Оставили на случай, если станет совсем плохо. Врач сказала принимать по 9 таблеток 2 раза в день, но после моего вопроса, она сказала, что можно пить 9 шт. один раз в день, потому что (из ее наблюдений) люди, которые попадают в больницу с осложнениями, попадают вне зависимости от того, пьют они 18 этих таблеток в день или 9, и эти слова были для меня решающими.

Ещё Виталика родители болеют. Если вкратце, то у его папы температура доходит до 39, и они пьют этот арепливир и эликвис (мы его тоже профилактически пьём), но про нашу схему витаминов не знают.

2 ноября (вторник) 13:50:

– Виталик всю ночь выдувал нос, а на утро болела голова, и говорит, что из носа течёт. Костя с ночи начал кашлять, как будто пытается откашляться, поэтому его кашель чередуется: то сухой, то влажный, и тоже течёт нос. У меня с утра немного першило в горле и разок откашлялась и на этом пока все). Приходила медсестра, взяла анализы, завтра будут готовы.

4 ноября (четверг) 17:50:

ПЦР – отрицательный!

По утрам чувствуем себя простуженными, но я меньше всех). Костя кашляет, у Виталика постоянно течёт нос. В остальном все прекрасно!

5 ноября (пятница) 10:55:

Всем привет! Ходили сегодня за справкой в детскую поликлинику, а там сказали, что у них Костины анализы только с 26- го числа и карантинный период у него еще не закончился, то есть должно пройти 14 дней, поэтому справку мы можем получить 9-го числа. Остаточный кашель у нас всех есть, насморк только у Кости и Виталика. Сейчас позвонили из взрослой поликлиники и сказали, что сегодня у нас заканчивается карантинный период, и после 18:00 мы можем выходить на улицу. Хоть бы раз нам кто-то сообщил, что мы должны находиться дома до официального звонка. А, и еще папу Виталика вчера госпитализировала скорая – температура у него с самого начала была высокая, а вчера, как я поняла, поднялась еще выше, но он почему-то не вакцинировался…

6 ноября (суббота) 10:05:

К сожалению, болезнь ещё не миновала, но есть чувство радости от того, что мы вообще выжили, потому что последствия этого вируса – это долгая и неприятная история. Например, сегодня утром я проснулась совсем не рано, но чувствую слабость и очень хочется спать, запахи слабо чувствую, а вкус пока вообще не вернулся. К Виталику почти вернулись запахи и вкус, но он регулярно, в отличие от меня, пьёт никотиновую кислоту, краснеет, как рак, и говорит, что она придает ему бодрости. У Кости они вроде и не пропадали. У Кости насморк и кашель начался еще до этого вируса и до сих пор не проходит. Врачи говорят, что в легких чисто, и это остаточный кашель после болезни. Хотелось бы им верить. И у Виталика до вируса был иногда кашель, и сейчас ничего не изменилось. Я со вчерашнего дня периодически откашливаюсь, довольно болезненное ощущение, потому что мокрота как будто из легких выходит, но в небольшом количестве.

Вообще, если задуматься о том, что мы перенесли этот вирус просто на витаминках (!), в легкой форме и довольно быстро, то радости нет предела, потому что большинству людей нужно восстанавливаться после приема антибиотиков или противовирусных, или кучи других лекарств, а мы продолжаем поддерживать свой иммунитет этими витаминами, и я верю, что последствия также нас минимально коснутся.

7 ноября (воскресенье) 11:15:

Всем привет! Позавчера решили опробовать горячее обертывание по Залманову. Вообще я не люблю такое лечение, но доверяю своему врачу, и тем более вреда от этого точно не будет, поэтому решила попробовать сначала на Виталике, потому что кашель у него пока не проходит. Помогать начало с самого первого раза! Два дня делали и на третий сделали Косте. Я восхищена результатом! Виталик не кашляет, а Костя перед сном и утром не кашлял, потом снова появился кашель, но я планирую продолжить эти процедуры.

Вместо эпилога

Ну вот, пожалуй, на этом можно поставить точку. Мы распрощались с ковидом. Все страхи позади. Пока существенных последствий не обнаружили. Разумеется, будем осторожны и сделаем все, чтобы избежать повторного заражения. Знаем, что такое возможно. Если кому-то наш опыт будет полезен и поможет предотвратить острое течение болезни, будем рады. Значит, эти записи сделаны не зря.