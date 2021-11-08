Депутат ПДС обвиняет граждан в распространении коронавируса, так как они “ездят в общественном транспорте, ходят в церковь, магазин, на рынок, в гости”.

Депутат ПДС Адриан Белый обвинил граждан в росте числа заболеваний коронавирусом. В интервью порталу Sanatate Info парламентарий заявил, что “люди умирают от Covid, так как игнорируют меры профилактики. С утра до вечера ездят в общественном транспорте, ходят в церковь, магазин, на рынок, в гости. Здесь проблема”.

В Молдове на прошлой неделе умерли 309 человек из-за коронавируса. Столько же жертв было в период с 29 марта-4 апреля, когда в стране ещё не проводилась вакцинация.