На сегодняшний день в стране 325991 человек прошел лечение и 8144 умерли от инфекции COVID-19.

На 8 ноября в Молдове подтверждены 347105 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 8577 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 12302 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2804 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 245 в крайне тяжелом состоянии(39 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).