Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 8 ноября 325991 излечившийся
08 ноября
19:45 2021
На сегодняшний день в стране 325991 человек прошел лечение и 8144 умерли от инфекции COVID-19.
На 8 ноября в Молдове подтверждены 347105 случаев заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 8577 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 12302 человека находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2804 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 245 в крайне тяжелом состоянии(39 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).