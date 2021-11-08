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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 8 ноября 325991 излечившийся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 8 ноября 325991 излечившийся
08 ноября
19:45 2021
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На сегодняшний день в стране 325991 человек прошел лечение и 8144 умерли от инфекции COVID-19.    

На 8 ноября в Молдове подтверждены  347105 случаев заражения новым коронавирусом.       

В настоящее время 8577 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 12302 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2804 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 245 в крайне тяжелом состоянии(39 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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