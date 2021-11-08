За первые 9 месяцев нынешнего года цены на сельхозпродукцию увеличились на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, отмечен рост стоимости на продукцию растениеводства на 17,4%, на животноводческую – на 19,6%.

Согласно данным, представленным национальным бюро статистики, выросла в цене соя – на 57%, рапс – 41,6%, кукуруза –37,4%, подсолнечник –34,9%, технические сорта винограда – 32,9%, пшеница – на 11,5%.

В то же время снизились цены на фрукты – на 17,1%, овощи –11,0% и картофель – 14,2%.