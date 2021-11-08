Понедельник, 8 ноября 2021, 22:22

Газета "Кишиневские новости"

>Свежий номер

Назад на главную Подписаться на RSS

В Молдове взлетели цены на сельхозпродукцию

В Молдове взлетели цены на сельхозпродукцию
08 ноября
14:20 2021
Версия для печати Поделиться

За первые 9 месяцев нынешнего года цены на сельхозпродукцию увеличились на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, отмечен рост стоимости на продукцию растениеводства на 17,4%, на животноводческую – на 19,6%.

Согласно данным, представленным национальным бюро статистики, выросла в цене соя – на 57%, рапс – 41,6%, кукуруза –37,4%, подсолнечник –34,9%, технические сорта винограда – 32,9%, пшеница – на 11,5%.

В то же время снизились цены на фрукты – на 17,1%, овощи –11,0% и картофель – 14,2%.

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Ирина Нам

Ирина Нам

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,50+0,03%
EUR20,28+0,22%
GBP23,73+0,54%
UAH0,67+0,17%
RON4,10+0,29%
RUB0,25–0,01%

Курсы валют в MDL на 08.11.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд