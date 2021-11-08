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Газета "Кишиневские новости"

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НАРЭ опубликовало запрос Moldovagaz о повышении тарифов

НАРЭ опубликовало запрос Moldovagaz о повышении тарифов
08 ноября
12:55 2021
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Национальное агентство по регламентированию в энергетике опубликовало запрос Moldovagaz о повышении тарифов для бытовых и промышленных потребителей. Новый тариф будет установлен 10 ноября и будет применяться при расчетах с 1 ноября.

АО Молдовагаз требует увеличить средний тариф на поставку природного газа в 2021 году с 4128 до 9396 леев за тысячу кубометров. Таким образом, тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления предлагается увеличить с 4298 леев до 10260 леев за тысячу кубометров, среднего давления с 4018 до 8649 леев, высокого давления с 3910 до 8331 лея за тысячу кубометров.

В случае газотранспортных сетей тариф предлагается повысить с 2613 до 7834 леев за тысячу кубометров на пунктах входа, и с 2895 до 8115 леев на пунктах выхода.

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