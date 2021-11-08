Количество сел и районов Молдовы будет сокращено, ПДС объявил о проведении в ближайшие два года административно – территориальной реформы. В Молдове может остаться только 93 села из 896.

Административно-территориальная реформа будет проведена до следующих местных выборов, и этот вопрос будет в повестке власти в 2022 году. Об этом заявил председатель парламента Игорь Гросу в ходе телепередачи.

«Если спросите меня, и это мнение всей партии и фракции, то оно логично, если хотим не упустить 2023 год, мы должны предложить более или менее поддержанную позицию всеми заинтересованными сторонами до местных выборов», – сказал и.о. лидера ПДС.

Он уточнил, что власти не могут себе позволить «упустить крайний срок» – 2023 год, так как в противном случае будут потеряны 7 лет. Согласно цитируемому источнику, если до 2023 года не будет уменьшено количество населенных пунктов в Молдове, тогда реформу невозможно будет провести до 2027 года, когда истекают мандаты местных избранников 2023 года.

Напомним, что в правительстве действует рабочая группа по административно-территориальной реформе.

Уже известно о нескольких вариантах реформы: один из них предполагает сокращение числа примэрий с 896 до 231 и создание пяти административно-территориальных единиц. Второй – в Молдове остаются 154 примэрии, а третий – только 93.

По мнению рабочей группы оптимальным вариантом является последний вариант – с 93 населенными пунктами.