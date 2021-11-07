Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 7 ноября 324893 излечившихся
07 ноября
21:00 2021
На сегодняшний день в стране 324893 человека прошли лечение и 8099 умерли от инфекции COVID-19.
На 7 ноября в Молдове подтверждены 345964 случая заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 8629 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 12411 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1950 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 189 в крайне тяжелом состоянии(10 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).