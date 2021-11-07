Понедельник, 8 ноября 2021, 08:54

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 7 ноября 324893 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 7 ноября 324893 излечившихся
07 ноября
21:00 2021
Версия для печати

На сегодняшний день в стране 324893 человека прошли лечение и 8099 умерли от инфекции COVID-19.    

На 7 ноября в Молдове подтверждены  345964 случая заражения новым коронавирусом.       

В настоящее время 8629 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 12411 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1950 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 189 в крайне тяжелом состоянии(10 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,48–0,07%
EUR20,21–0,10%
GBP23,57–0,14%
UAH0,67+0,10%
RON4,08–0,04%
RUB0,25–0,19%

Курсы валют в MDL на 08.11.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд