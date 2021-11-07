Председатель ПСРМ Игорь Додон 7 ноября в рамках подготовки к внеочередному съезду партии, который состоится 18 декабря, принял участие в работе конференции Бельцкой муниципальной организации социалистов. Обсуждалась политическая ситуация в стране, действия и задачи партии.

«Социалисты – это главная оппозиционная сила страны, единственная альтернатива правящему антинародному режиму. Социалисты – сильная и сплочённая команда.

Такую команду, начиная с осени 2011 года, мы построили и в Бельцах вместе с нынешним кандидатом на должность мэра – Александром Нестеровским.

Александр Нестеровский – настоящий патриот Молдовы и Бельц, хороший организатор и руководитель, принципиальный и порядочный человек, преданный друг и коллега.

С ним мы прошли самые непростые этапы на протяжении последних 10 лет.

Сегодня его он был переизбран на должность председателя муниципальной организации Партии социалистов муниципия Бельцы.

Бельцкая организация – это сплочённая и сильная команда, мотивированная на победу и развитие родного города.

Благодарю каждого партийца и сторонника, избирателя – всех, кто выдержал и не сломался, всех, кто верит и борется за лучшее будущее родного города и страны.

Желаю успехов Александру Нестеровскому и всей большой команде! Желаю успехов и победы, прогресса и развития Северной столице – Бельцам!» – написал по завершении конференции Игорь Додон в соцсетях.