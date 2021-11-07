Беглый румынский экс-сенатор Кристиан Ризя, в отношении которого в Румынии возбуждено уголовное дело, едва не сбил с ног ребенка. Инцидент произошел в Бельцах.

На видео, которое опубликовано (https://t.me/indexMD/5452) в ТГ-канале Index, запечатлен момент перепалки Ризи с прохожими.

В результате стычки экс-сенатор на бегу оттолкнул ребенка. Но вместо того, чтобы его успокоить, или посмотреть все ли с ним в порядке, Ризя ретировался и скрылся в ближайшем магазине.

Поясним, в Бельцах в эти дни проходит агитационная кампания в поддержку кандидатов, баллотирующихся в мэры города.