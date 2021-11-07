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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 7 ноября 323996 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 7 ноября 323996 излечившихся
07 ноября
11:50 2021
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На сегодняшний день в стране 323996 человек прошли лечение и 8056 умерли от инфекции COVID-19.    

На утро 7 ноября в Молдове подтверждены  345517 случаев заражения новым коронавирусом.      

В настоящее время 8712 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 12417 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1964 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 192 в крайне тяжелом состоянии(39 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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