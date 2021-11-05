Председатель ПСРМ Игорь Додон прокомментировал предложение «Молдовагаз» по увеличению тарифа на газ для потребителей.

«После опубликования «Молдовагаз» официального запроса к регулятору по утверждению новых тарифов на газ, цена для населения может составить около 10,3 лей за куб газа. Это рост в 2,4 раза по сравнению с нынешним тарифом (4,3 лея).

Рост тарифов на газ в 2,4 раза приведёт к росту по цепочке цен на большинство товаров и услуг.

Надо срочно принять механизм компенсации как для населения, так и для экономических агентов. Если это не произойдёт, большинство граждан не смогут оплатить текущие счета уже в следующем месяце, а многие предприятия, которые используют в производстве газ, могут обанкротиться», – написал в своем комментарии Додон.