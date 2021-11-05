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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 5 ноября 322777 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 5 ноября 322777 излечившихся
05 ноября
19:30 2021
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На сегодняшний день в стране 322777 человек прошли лечение и 8007 умерли от инфекции COVID-19.    

На 5 ноября в Молдове подтверждены  344563 случая заражения новым коронавирусом.       

В настоящее время 9063 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 12766 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 2641 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 169 в крайне тяжелом состоянии(18 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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