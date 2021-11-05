АО «Молдовагаз» направило в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) запрос на повышение среднего тарифа на поставку природного газа конечным потребителям по регулируемым ценам в 2021 году с 4128 до 9396 леев за тысячу кубометров. Таким образом, тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления предлагается увеличить с 4298 леев до 10260 леев за тысячу кубометров, среднего давления с 4018 до 8649 леев, высокого давления с 3910 до 8331 лея за тысячу кубометров.

В случае газотранспортных сетей тариф предлагается повысить с 2613 до 7834 леев за тысячу кубометров на пунктах входа, и с 2895 до 8115 леев на пунктах выхода.

Основным фактором, обусловившим необходимость пересмотра тарифов, стало значительное повышение закупочных цен. Новый конечный тариф на природный газ по регулируемым ценам утверждается НАРЭ в рамках открытого заседания.