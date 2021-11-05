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Газета "Кишиневские новости"

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Обнародована «скромная» зарплата чиновника Нацбанка Молдовы

Обнародована «скромная» зарплата чиновника Нацбанка Молдовы
05 ноября
19:05 2021
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Ежемесячная зарплата почти 90 тыс. леев, акции компании Tutun CTC, несколько банковских счетов и объектов недвижимости. Таково состояние нового вице-управляющего Национальным банком Молдовы Константина Шкендри, который до сих пор занимал должность директора департамента банковского надзора НБМ.

Согласно декларации об имуществе за 2020 г. Шкендря получил в прошлом году в виде зарплаты 1 078 058 леев по основному месту работу. Семья получила также 460 961 леев, источником выплаты которых стала компания Orbico MA S.R.L (Orbico Moldova). Также Шкендря указал 73 837 леев, полученных в НБМ в виде компенсаций и 25 тыс. леев в виде пособия по временной нетрудоспособности.

Семья Шкедря владеет тремя сельхоз участками, двумя квартирами и 5 банковскими счетами. В наличии есть также автомобиль Volkswagen Passat, приобретенный за 24 тыс. евро, и акции комбината Tutun CTC.

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