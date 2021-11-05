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Граждане Молдовы уже в ноябре будут платить около 10 леев за куб газа

Граждане Молдовы уже в ноябре будут платить около 10 леев за куб газа
05 ноября
19:00 2021
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Председатель правления Moldovagaz Вадим Чебан на своей странице в социальной сети сообщил, что 5 ноября направлен запрос в НАРЭ относительно увеличения тарифа, передает Sputnik.md.

«Это не большой секрет. В пределах цифр, упоминаемых в СМИ – 9-10 леев для различных категорий потребителей. Конкретную цифру объявим позже», – сообщил Чебан.

Нынешний тариф составляет 4,3 леев за кубометр газа. До 10 ноября регулятор должен установить новый тариф, который будет применяться 1 ноября 2021 года.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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