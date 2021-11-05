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Газета "Кишиневские новости"

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Платформа DА обвиняет ПДС в захвате контроля над Teleradio Moldova

Платформа DА обвиняет ПДС в захвате контроля над Teleradio Moldova
05 ноября
19:00 2021
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Платформа DА требует у Майи Санду не промульгировать закон о передаче контроля над Teleradio Moldova парламенту.

Своими действиями ПДС реанимирует механизм политического контроля над общественным телевидением, говорится в обращении политформирования Платформы DА.

«Платформа DА с озабоченностью констатирует все более очевидные действия ПДС получить чрезмерный контроль над госведомствами. Вместо быстрого и эффективного решения проблем граждан и разрушения криминальных схем в судебной и административной системах государства ПДС своими действиями вредит основам демократии и реанимирует механизм политического контроля над ведомствами», – говорится в документе.

Подчинение Teleradio-Moldova парламенту является сигналом, показывающим истинный характер власти, иной, чем декларировалось во время предвыборной кампании, констатируют в Платформе DА.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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