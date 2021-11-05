Платформа DА требует у Майи Санду не промульгировать закон о передаче контроля над Teleradio Moldova парламенту.

Своими действиями ПДС реанимирует механизм политического контроля над общественным телевидением, говорится в обращении политформирования Платформы DА.

«Платформа DА с озабоченностью констатирует все более очевидные действия ПДС получить чрезмерный контроль над госведомствами. Вместо быстрого и эффективного решения проблем граждан и разрушения криминальных схем в судебной и административной системах государства ПДС своими действиями вредит основам демократии и реанимирует механизм политического контроля над ведомствами», – говорится в документе.

Подчинение Teleradio-Moldova парламенту является сигналом, показывающим истинный характер власти, иной, чем декларировалось во время предвыборной кампании, констатируют в Платформе DА.