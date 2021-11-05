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Газета "Кишиневские новости"

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Вице-председатель ПДС анонсировал перестановки в кабмине Гаврилицы

Вице-председатель ПДС анонсировал перестановки в кабмине Гаврилицы
05 ноября
18:45 2021
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Вице-председатель ПДС Михай Попшой утверждает, что некоторые министры в правительстве Гаврилицы могут быть заменены. Вице-спикер сообщил в эфире одного из региональных телеканалов о том, что перестановки в правительстве произойдут в очень короткие сроки.

Попшой не назвал имена министров, которые будут уволены и причины, которые станут основанием для отставок. Отвечая на вопрос, может ли в отставку быть отправлена министр здравоохранения Ала Немеренко, депутат ПДС ответил, что это маловероятно.

«Вскоре могут произойти некоторые перестановки в правительстве. Не думаю, что это касается г-жи Алы Немеренко. К сожалению, я не могу назвать вам имена, но могут быть некоторые изменения», – сказал Попшой.

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