Вице-председатель ПДС Михай Попшой утверждает, что некоторые министры в правительстве Гаврилицы могут быть заменены. Вице-спикер сообщил в эфире одного из региональных телеканалов о том, что перестановки в правительстве произойдут в очень короткие сроки.

Попшой не назвал имена министров, которые будут уволены и причины, которые станут основанием для отставок. Отвечая на вопрос, может ли в отставку быть отправлена министр здравоохранения Ала Немеренко, депутат ПДС ответил, что это маловероятно.

«Вскоре могут произойти некоторые перестановки в правительстве. Не думаю, что это касается г-жи Алы Немеренко. К сожалению, я не могу назвать вам имена, но могут быть некоторые изменения», – сказал Попшой.