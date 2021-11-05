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Газета "Кишиневские новости"

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Депутату ПДС Николаеску-Онофрей предъявлено обвинение в мести

Депутату ПДС Николаеску-Онофрей предъявлено обвинение в мести
05 ноября
18:40 2021
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И.о. директора Агентства по инспекции и реставрации памятников Ион Штефаницэ обвиняет депутата ПДС Лилиану Николаеску-Онофрей в нарушениях. Он обратился за помощью к руководству страны и главам дипмиссий.

«Заявляю, что если в течение 48 часов не прекратится давление на Агентство, я, Ион Штефэницэ, объявляю голодовку прямо в кабинете. В знак протеста по отношению к действиям тех, кто считает себя “хорошими людьми”», – написал в соцсети Штефэницэ.

Он уточнил, что инициатором давления является бывшая министр, сына которой он уволил в 2018 году. Журналисты выяснили, что речь идёт об экс-министре образования Лилиане Николаеску-Онофрей.

Штефаницэ также опубликовал приказ о проведении проверки в Агентстве, подписанном нынешним министром культуры Серджиу Проданом, а также аналогичный от 2019 г. за подписью Лилианы Николаеску-Онофрей.

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