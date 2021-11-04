Председатель парламента Игорь Гросу обманул депутатов, когда заявил, что не получал письмо от Европейского союза радиовещателей, в котором критикуется предложение ПДС изменить Кодекс аудиовизуальных услуг Молдовы. Доказательства представила депутат-социалист Адела Рэйляну.

«Ложь не скроешь. Председатель парламента Игорь Гросу обманул парламентариев, заявив, что не получал письмо генерального директора Европейского союза радиовещателей относительно позиции структуры по изменению Кодекса аудиовизуальных услуг Молдовы. Знаем, что он не только получил письмо, но и точное время – 18:04. Получил и председатель специализированной комиссии, но не проинформировал коллег-депутатов. До пленарного заседания в 11.00 было достаточно времени. Считаем, что так называемая проевропейская власть не учитывает позицию западных партнеров», – написала Рэйляну.

Депутат Блока коммунистов и социалистов опубликовала скриншот с доказательствами.

Напомним, что генеральный директор Европейского союза радиовещателей Ноел Курран написал письмо председателю парламентской комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ Лилиане Николаеску-Онофрей относительно поправок в Кодекс об аудиовизуальных услугах. В документе отмечается, что Союз озабочен инициативой ПДС, которая потенциально ведет к политическому подчинению общественной телерадиокомпании и Совета по аудиовизуалу.

«Также мы озабочены чрезвычайно коротким сроком, предусмотренным для публичных слушаний по этим важным поправкам законодательства и отсутствием соответствующих консультаций», – говорится в письме.