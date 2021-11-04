Депутаты ПДС проголосовали против инициативы Блока коммунистов и социалистов об увеличении Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности. Проект предусматривает, что ассигнования на эти цели должны составлять не менее 4% расходов госбюджета.

Социалист Раду Мудряк отметил, что принятие этого документа создаст благоприятный климат для долгосрочных инвестиций.

«Если включить в закон показатель в 4%, что составит 2,1 млрд леев, сельхозпроизводители получат долгосрочную перспективу», – сказал Мудряк.

Он напомнил депутатам правящего большинства о предвыборных обещаниях ПДС, содержащих обязательство увеличить фонд субсидирования.