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Газета "Кишиневские новости"

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ПДС отказалась увеличивать размер фонда поддержки фермеров

ПДС отказалась увеличивать размер фонда поддержки фермеров
04 ноября
20:25 2021
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Депутаты ПДС проголосовали против инициативы Блока коммунистов и социалистов об увеличении Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности. Проект предусматривает, что ассигнования на эти цели должны составлять не менее 4% расходов госбюджета.

Социалист Раду Мудряк отметил, что принятие этого документа создаст благоприятный климат для долгосрочных инвестиций.

«Если включить в закон показатель в 4%, что составит 2,1 млрд леев, сельхозпроизводители получат долгосрочную перспективу», – сказал Мудряк.

Он напомнил депутатам правящего большинства о предвыборных обещаниях ПДС, содержащих обязательство увеличить фонд субсидирования.

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