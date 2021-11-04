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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон продолжает встречи с гражданами Молдовы

Игорь Додон продолжает встречи с гражданами Молдовы
04 ноября
17:05 2021
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Экс-президент, как и обещал, после ухода из парламента чаще посещает населённые пункты и продолжает поездки по стране. Сегодня лидер социалистов отправился в город Единцы и соседний Купчинь.

«Для меня важно услышать мнения людей из первых уст – на улицах, рынках, предприятиях. По итогам этих бесед я убедился в том, что многие социальные проблемы наших сограждан по причине безответственной политики властей за последние месяцы значительно усугубились. Но наша команда будет и далее помогать людям», – написал по завершении встреч Игорь Додон.

socialistii.md






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