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Газета "Кишиневские новости"

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Почему ПДС отказалась от нулевой ставки на прибыль для предприятий

Почему ПДС отказалась от нулевой ставки на прибыль для предприятий
04 ноября
17:00 2021
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Парламентское большинство ПДС отвергло инициативу Блока коммунистов и социалистов о внедрении нулевой ставки на реинвестированную прибыль для предприятий.

«Это мера поддержки экономики и мы знаем, что есть и заключение правительства. Это помогло бы предпринимателям», – заявил социалист Петру Бурдужа.

Парламентское большинство отвергло инициативу, хотя во время избирательной кампании ПДС обещала поддержку предпринимателям посредством внедрения льготных программ, среди которых и лидеры правящей партии называли отмену налога на реинвестируемую прибыль.

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