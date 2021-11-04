Парламентское большинство ПДС отвергло инициативу Блока коммунистов и социалистов о внедрении нулевой ставки на реинвестированную прибыль для предприятий.

«Это мера поддержки экономики и мы знаем, что есть и заключение правительства. Это помогло бы предпринимателям», – заявил социалист Петру Бурдужа.

Парламентское большинство отвергло инициативу, хотя во время избирательной кампании ПДС обещала поддержку предпринимателям посредством внедрения льготных программ, среди которых и лидеры правящей партии называли отмену налога на реинвестируемую прибыль.