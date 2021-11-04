Блок коммунистов и социалистов предложил создать парламентскую следственную комиссию для расследования причин возникновения энергетического кризиса. Депутат ПСРМ Василий Боля уточнил, что данная комиссия должны выяснить законность изъятия из бюджета 1,7 млрд леев, которые были переведены на счета предприятия Energocom. Также комиссия могла бы выяснить и кто понесет ответственность за произошедшее.

«Мы были свидетелями хорошо задуманного сценария, который называли обеспечением страны природным газом. Потрачено почти 400 млн леев из госбюджета, влили в Energocom 1,7 млрд леев и мы не знаем, что будет дальше. Пусть граждане знают, сколько мы заплатили за чью-то халатность», – заявил Боля.

Как и ожидалось, правящая партия ПДС предложение социалистов не поддержала.