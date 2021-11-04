Абсолютно все предложения оппозиции – а их было более 20 – отклонены правящим большинством. Об этом заявила депутат Блока коммунистов и социалистов Елена Боднаренко. По ее словам, представители большинства ссылаются на отсутствие заключения правительства, аргументируя свой отказ.

«Многие из наших инициатив зарегистрированы в августе, сентябре, октябре и по закону правительство обязано дать заключение в течение 30 дней. Члены кабмина сами не приходят со своими законопроектами и не дают заключения на наши предложения. Возникает вопрос: чем министры заняты? Хотя мы уже знаем ответ на этот вопрос», – с возмущением говорила Боднаренко.

По ее словам, уже несколько месяцев депутаты ПДС отвергают два предложения оппозиции: о внесении изменений в закон о ветеранах, где должна появится новая категория «дети войны» и связанный с ним закон о социальной поддержке детей войны.

«Людей, подпадающих под эту категорию, в Молдове не так уж и много – 65 тыс. человек. Однако у ПДС нет времени обсуждать их проблемы», – заявила Боднаренко.