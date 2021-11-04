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Газета "Кишиневские новости"

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Партия власти Молдовы не спешит с компенсациями гражданам по газу

Партия власти Молдовы не спешит с компенсациями гражданам по газу
04 ноября
15:10 2021
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Депутаты Блока коммунистов и социалистов потребовали заслушать премьера Наталью Гаврилицу. Оппозиция намеревалась выяснить, какие меры предпринимает правительство, чтобы помочь гражданам в связи с ростом закупочных цен на природный газ.

«Во время избирательной кампании, политформирование, которое сегодня у власти, обещало конкретные действия для поддержки населения, включая программы поддержки бизнеса, HORECA. Было бы хорошо в зале заседаний услышать о мерах, предпринимаемых правительством в холодный период года, который обещает быть очень сложным», – заявил депутат -социалист Петру Бурдужа.

Однако парламентское большинство ПДС, видимо, испугавшись опасной темы, отказалась поддержать инициативу коммунистов и социалистов.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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