Депутаты Блока коммунистов и социалистов потребовали заслушать премьера Наталью Гаврилицу. Оппозиция намеревалась выяснить, какие меры предпринимает правительство, чтобы помочь гражданам в связи с ростом закупочных цен на природный газ.

«Во время избирательной кампании, политформирование, которое сегодня у власти, обещало конкретные действия для поддержки населения, включая программы поддержки бизнеса, HORECA. Было бы хорошо в зале заседаний услышать о мерах, предпринимаемых правительством в холодный период года, который обещает быть очень сложным», – заявил депутат -социалист Петру Бурдужа.

Однако парламентское большинство ПДС, видимо, испугавшись опасной темы, отказалась поддержать инициативу коммунистов и социалистов.