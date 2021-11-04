Депутаты Блока коммунистов и социалистов предложили законодательную инициативу, предусматривающую выделение единовременного пособие в 1 тыс. леев всем пенсионерам с доходом ниже 4 тыс. леев. Однако депутаты ПДС отказались поддержать этот проект.

«Мы видим сегодня, как выросли цены на продукты питания и на медикаменты. Предлагаем сохранить практику выделения пенсионерам с доходами до 4 тыс. леев единовременного пособия в одну тысячу леев. Законные основания существуют. Сумма небольшая, всего 600 млн леев, если бюджет фондов соцстраха увеличился на 8%, то сумма доступна», – заявил депутат – социалист Односталко.

Напомним, что по инициативе экс-президента Молдовы Игоря Додона пенсионеры в прошлом году получали единовременное пособие дважды в год.