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Газета "Кишиневские новости"

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Депутаты ПДС отказали пенсионерам в пособии в 1 тыс. леев

Депутаты ПДС отказали пенсионерам в пособии в 1 тыс. леев
04 ноября
15:10 2021
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Депутаты Блока коммунистов и социалистов предложили законодательную инициативу, предусматривающую выделение единовременного пособие в 1 тыс. леев всем пенсионерам с доходом ниже 4 тыс. леев. Однако депутаты ПДС отказались поддержать этот проект.

«Мы видим сегодня, как выросли цены на продукты питания и на медикаменты. Предлагаем сохранить практику выделения пенсионерам с доходами до 4 тыс. леев единовременного пособия в одну тысячу леев. Законные основания существуют. Сумма небольшая, всего 600 млн леев, если бюджет фондов соцстраха увеличился на 8%, то сумма доступна», – заявил депутат – социалист Односталко.

Напомним, что по инициативе экс-президента Молдовы Игоря Додона пенсионеры в прошлом году получали единовременное пособие дважды в год.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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