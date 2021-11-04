Депутаты ПДС повторно отказались включать в повестку дня парламента законопроект оппозиции о выделении компенсаций в размере 51,3 млн леев фермерам, понесшим убытки в результате природных бедствий в весной-летом 2021 года.

Вице-председатель комиссии по сельскому хозяйству и пищевой индустрии Раду Мудряк обратил внимание правящего большинства на проявляемое к фермерам равнодушие.

«В начале недели мы провели встречи с сельхозпроизводителями, которые недоумевают по поводу позиции правительства по этому вопросу. Сегодня фермеры находятся в процессе подготовки к посевной. Мы видим, что нет осадков, ситуация достаточно сложная. Параллельно с убытками мы наблюдаем и рост цен на дизтопливо. Очень важно, чтобы фермеры получили поддержку, которую мы оказывали постоянно, в том числе и во время засухи», – сказал социалист.

Напомним, что проект социалистов отвергло и правительство Гаврилицы. В минфине заявили, что для его реализации «нужны значительные средства из госбюджета».