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Газета "Кишиневские новости"

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Патронаты Молдовы против обязательных сертификатов COVID-19

Патронаты Молдовы против обязательных сертификатов COVID-19
04 ноября
11:15 2021
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Патронатные организации Молдовы критикуют намерение властей ввести обязательный сертификат COVID-19 на рабочем месте. Исполнительный директор Национальной конфедерации патронатов Владислав Камински заявил в эфире общественного телеканала о том, что в период эпидемии сертификаты необходимы, чтобы экономические агенты могли продолжить свою деятельность, тем более что процесс иммунизации идет медленно. Однако документ необходим только для общественных мест, где риск заражения повышен.

«Нет нужды на рабочем месте в подобном сертификате. Да, в общественных местах, пожалуйста, как хотите. Но на рабочем месте оставьте работодателя самому разобраться с этим делом. Он сам заинтересован, чтобы сотрудники были вакцинированы. Создается система наказания для предприятий на ровном месте», – сказал Камински.

Напомним, представители Минздрава заявили, что власти Молдовы рассматривают возможность введения обязательного сертификата COVID-19.

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