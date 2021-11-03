Депутат ПДС Серджиу Лазаренку, член парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, заявил, что стоимость производимого предприятием Franzeluța хлеба не удастся сохранить на нынешнем уровне. Он дал понять после рабочего визита на хлебокомбинат, что цена неизбежно вырастет, потому что в последние два года предприятие несет убытки.

Согласно представленной информации, в 2020 году Franzeluța зарегистрировала убытки в 2,9 млн леев, а в нынешнем – 1,7 млн леев.

«У фабрики проблемы с менеджментом, а производственные мощности не используются эффективно, даже при том, что оно обладает современным оборудованием. Другой проблемой является ценовая политика, которая требует нового подхода как на внутреннем, так и внешнем рынках. Деятельность коммерческого отдела не отвечает требованиям рынка. В то же время рост цен на сырье создает проблемы в работе фабрики», – написал парламентарий.

Депутат ПДС выразил надежду, что «новое руководство предприятия займется существующими проблемами и будет действовать профессионально, четко и транспарентно в целях исправления ситуации на предприятии Franzeluța.

Напомним, что 26 октября новым и.о. генерального директора стал Виктор Матков.