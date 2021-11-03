Минздрав не видит проблемы в вакцинации людей на улице. Это дала понять государственный секретарь ведомства Светлана Николаеску, которая заявила в ходе пресс-конференции лишь о важности соблюдения правил вакцинации.

«Есть возможность проведения вакцинации мобильными группами, не только в центрах здоровья, но с соблюдением минимальных требований: регистрация человека, отсутствие противопоказаний, надзор в течение 15 минут после вакцинации. Это нужно соблюдать вне зависимости, где происходит процесс», – сказала Николаеску.

Напомним, что в соцсетях распространили изображение, как сельского жителя вакцинировали прямо посреди дороги в одном из сел Молдовы. Фото опубликовал депутат ПДС Раду Мариан, который спустя короткое время удалил ее из-за критических комментариев. Однако снимок уже стал вирусным в сети.