Чиновники Минздрава признали, что сделать тест на COVID за 300 леев невозможно. Об этом заявила государственный секретарь ведомства Светлана Николаеску в ходе пресс-конференции. Она дала понять, что нет медучреждений, где пациенты могут оплатить 300 леев за соответствующий тест.

«Медучреждения, которые намерены или хотят оказывать эту услугу за деньги, могут применять этот тариф, но не в отношении централизованно закупаемых тестов, которые распределяются среди медучреждений», – заявила Николаеску.

Госсекретарь добавила, что власти рассматривают возможность регламентировать цены на тест PCR в частных клиниках, где сейчас подобная услуга стоит в среднем 800 леев.