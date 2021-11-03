Министр здравоохранения Алла Немеренко считает, что правительство тратит деньги «бесполезно» из-за лечения пациентов, которые не вакцинировались от коронавируса. Немеренко заявила в эфире Национального радио о том, что один инфицированный, помещенный в реанимацию, обходится государству в 150 тыс. леев.

«Все эти люди предпочитают заболеть, это их решение, они фактически вынуждают расходовать огромные суммы за счет вакцинированных, тех, кто проявляет понимание. Это огромная финансовая нагрузка. На пациентов в интенсивной терапии, в зависимости от больницы, тратится от 20 до 150 тыс. леев на человека. Мы пускаем эти деньги на ветер, потому что кто-то из-за глупости и упрямства не хочет вакцинироваться», – заявил министр.