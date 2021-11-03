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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове тариф на природный газ может вырасти с 4,30 леев до 10 леев

В Молдове тариф на природный газ может вырасти с 4,30 леев до 10 леев
03 ноября
11:00 2021
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Тариф на природный газ для бытовых потребителей может вырасти в два с половиной раза. Глава Moldovagaz Вадим Чебан не исключил увеличения с нынешних 4,30 леев до 10 леев за куб.метр голубого топлива.

«Когда – то я сказал, что нужно увеличить на 30%, но тогда речь шла о 6-6,5 леях. Теперь мы в иной ситуации и соответственно может быть и (10 леев – прим.ред.), но точно не могу сказать. (….) Очевидно, это будет неприятно. Это всегда так, когда растут тарифы, но нужно пройти через это. Да, это будет шоком, не только для населения, но и для всей экономики», – заявил Чебан в эфире частного телеканала.

Чебан отметил, что в ближайшие дни Moldovagaz представит НАРЭ документы о повышении тарифов для потребителей, исходы из новой закупочной цены газа.

Напомним, что председатель ПСРМ Игорь Додон заявил, что правительству необходимо срочно одобрить механизм компенсаций как для бытовых потребителей, так и для экономических агентов.

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