Тариф на природный газ для бытовых потребителей может вырасти в два с половиной раза. Глава Moldovagaz Вадим Чебан не исключил увеличения с нынешних 4,30 леев до 10 леев за куб.метр голубого топлива.

«Когда – то я сказал, что нужно увеличить на 30%, но тогда речь шла о 6-6,5 леях. Теперь мы в иной ситуации и соответственно может быть и (10 леев – прим.ред.), но точно не могу сказать. (….) Очевидно, это будет неприятно. Это всегда так, когда растут тарифы, но нужно пройти через это. Да, это будет шоком, не только для населения, но и для всей экономики», – заявил Чебан в эфире частного телеканала.

Чебан отметил, что в ближайшие дни Moldovagaz представит НАРЭ документы о повышении тарифов для потребителей, исходы из новой закупочной цены газа.

Напомним, что председатель ПСРМ Игорь Додон заявил, что правительству необходимо срочно одобрить механизм компенсаций как для бытовых потребителей, так и для экономических агентов.