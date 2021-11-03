Группа офицеров “Fulger” сообщает о нарушениях, допускаемых руководством Генерального инспектората полиции и МВД. В опубликованном открытом письме сотрудники подразделения рассказали, что нынешнего командира Fulger принуждают уволиться, так как он «не является частью новой команды».

В письме отмечается, что угрозы получает и психолог подразделения, который провел внутренний опрос, чтобы выявить нынешние способности команды.

«Мы решили прервать молчание. Наше ведомство является элитным в МВД, которое в данный момент сталкивается с давлением и намеренной дестабилизацией, цель которых перехват руководства другими людьми», – отмечается в документе, который подписан значительным числом сотрудников подразделения.

Уточним, что подобных случаев в последнее время становится все больше. Недавно, на аналогичное давление пожаловались и в Национальной армии, и в Пограничной полиции.