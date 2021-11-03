Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья может принять решение о введении обязательного сертификата COVID-19 на рабочем месте. Об этом координатор кампании иммунизации в Республике Молдова Нинель Ревенко заявила на телеканале TVR Moldova.

«Мы обсуждаем целесообразность этой меры и руководствуемся опытом других стран. Франция ввела этот сертификат в августе и, несмотря на протесты противников вакцинации, уровень иммунизации значительно вырос. Португалия имеет в этом отношении исключительный опыт, страна полностью вакцинирована. У нас единственная цель – спасти граждан, но решение будет принято по эпидемиологическим показателям», – сказала Ревенко.

Согласно последнему решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, к 1 декабря рекомендуется достичь уровня вакцинации в 95% для следующих категорий сотрудников: персонала государственных и частных медицинских и санитарных учреждений, социально-медицинских учреждений и учреждений реабилитации/оздоровления, центров размещения детей, сотрудников центров размещения пожилых людей, работников почтовых и банковских отделений и филиалов, которые напрямую взаимодействуют с клиентами. Рекомендуется также провести вакцинацию сотрудников структур МВД и Таможенной службы, сотрудников органов центрального и местного публичного управления, Агентства государственных услуг, а также вакцинацию сотрудников в сфере HORECA.