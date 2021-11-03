На сегодняшний день в стране 318527 человек прошли лечение и 7770 умерли от инфекции COVID-19.

На утро 3 ноября в Молдове подтверждены 340188 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 9519 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 13924 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2866 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 335 в крайне тяжелом состоянии(24 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).