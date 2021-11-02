Председатель ПСРМ Игорь Додон провел несколько предвыборных встреч в Бельцах, где Партия социалистов выдвинула на должность мэра города своего кандидата Александра Нестеровского. Лидер политформирования побеседовал с работниками предприятий и простыми гражданами на рынках и улицах о проблемах, с которыми сталкивается северная столица.

«Рассказал бельчанам о социальных программах Партии социалистов и о важности поддержки нашего кандидата Александра Нестеровского на должность мэра города», – проинформировал своих читателей в социальной сети Игорь Додон.