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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон поддержал в Бельцах кандидата на пост мэра Нестеровского

Игорь Додон поддержал в Бельцах кандидата на пост мэра Нестеровского
02 ноября
16:05 2021
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Председатель ПСРМ Игорь Додон провел несколько предвыборных встреч в Бельцах, где Партия социалистов выдвинула на должность мэра города своего кандидата Александра Нестеровского. Лидер политформирования побеседовал с работниками предприятий и простыми гражданами на рынках и улицах о проблемах, с которыми сталкивается северная столица.

«Рассказал бельчанам о социальных программах Партии социалистов и о важности поддержки нашего кандидата Александра Нестеровского на должность мэра города», – проинформировал своих читателей в социальной сети Игорь Додон.

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