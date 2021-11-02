Правящая партия ПДС не желает помогать пострадавшим аграриям
02 ноября
15:01 2021
Денег для аграриев нет. Таков ответ правительства относительно проекта Блока коммунистов и социалистов, которым предлагается выделить 51,3 млн леев из госбюджета на поддержку фермеров, пострадавших в результате природной стихии в апреле – июле.
Минфин мотивировал свое отрицательное заключение тем, что реализация данной меры «потребует значительных расходов госбюджета».
Фракция Блока коммунистов и социалистов неоднократно настаивала на включении в повестку дня данного вопроса, однако депутаты ПДС каждый раз отклоняли предложение.
Напомним, что с августа и до сих пор стоимость дизтоплива увеличилась на 5 лей за литр. Сегодня солярка стоит 18,71 лей.