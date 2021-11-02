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Газета "Кишиневские новости"

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Как ПДС обманула предпринимателей во время предвыборной кампании

Как ПДС обманула предпринимателей во время предвыборной кампании
02 ноября
15:00 2021
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Летом ПДС обещала ввести нулевую ставку на реинвестированную прибыль, однако теперь отказывается вводить эти налоговые льготы.

Правительство ПДС отвергло инициативу Блока коммунистов и социалистов, предусматривающую введение нулевой ставки на реинвестируемую прибыль для юридических лиц, крестьянских хозяйств и индивидуальных предприятий при условии направления прибыли на развитие собственного бизнеса. Кабмин подготовил отрицательное заключение на данное предложение, мотивировав его тем, что налоговая система не должна предусматривать исключений.

Правительство считает, что потери бюджета составят в первый год 1.9 млрд леев, во второй – 3,2 млрд леев.

Между тем, данная позиция противоречит предвыборным обещаниям ПДС. Напомним, что 16 июня представители политформирования, в частности Андрей Спыну, нынешний министр инфраструктуры и регионального развития, обещал предпринимателям программу поддержки, в том числе и внедрение нулевой ставки на прибыль.

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