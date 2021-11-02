Правящий режим вместо борьбы с бедностью борется с символикой ПСРМ. Об этом сообщается на сайте политформирования, где опубликован снимок поврежденного злоумышленниками баннера на здании штаба ПСРМ в Теленештах.

«Цены растут как на дрожжах, все дорожает, жизнь людей становится роскошью, а правящий режим вместо борьбы с бедностью решил бороться с символикой Партии социалистов Республики Молдова.

Вчера вечером были уничтожены баннеры на здании штаба ПСРМ в Теленештах. Мы осуждаем это хулиганство и обращаемся к правоохранительным органам с просьбой привлечь виновных к ответственности», – говорится в заявлении социалистов.

В ПСРМ призвали представителей правящей партии направить всю свою энергию на повышение благосостояния граждан или, по крайней мере, на то, чтобы остановить дальнейшее обнищание народа.