В Теленештах вандалы объявили войну баннерам с символикой ПСРМ
Правящий режим вместо борьбы с бедностью борется с символикой ПСРМ. Об этом сообщается на сайте политформирования, где опубликован снимок поврежденного злоумышленниками баннера на здании штаба ПСРМ в Теленештах.
«Цены растут как на дрожжах, все дорожает, жизнь людей становится роскошью, а правящий режим вместо борьбы с бедностью решил бороться с символикой Партии социалистов Республики Молдова.
Вчера вечером были уничтожены баннеры на здании штаба ПСРМ в Теленештах. Мы осуждаем это хулиганство и обращаемся к правоохранительным органам с просьбой привлечь виновных к ответственности», – говорится в заявлении социалистов.
В ПСРМ призвали представителей правящей партии направить всю свою энергию на повышение благосостояния граждан или, по крайней мере, на то, чтобы остановить дальнейшее обнищание народа.