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Газета "Кишиневские новости"

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Петру Бурдужа: Правящая партия готовится к ликвидации школ

Петру Бурдужа: Правящая партия готовится к ликвидации школ
02 ноября
12:20 2021
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Есть риск, что нынешняя власть возобновит процесс закрытия школ, чтобы сэкономить деньги. Об этом предупредил вице-председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам, депутат ПСРМ Петру Бурдужа. Он сообщил в ходе брифинга для СМИ о том, что долги приближаются к 70 млн леев, а сложившаяся ситуация может привести к закрытию некоторых школ и детсадов.

«Люди справедливо задаются вопросом: почему для расходов администрации президента деньги нашлись без проблем – 2,1 млн леев, а на образование детей не могут найти необходимые средства», – сказал Бурдужа.

По мнению парламентария, закрывая школы, нынешние власти приучают людей к мысли о том, что им придется ехать на заработки заграницу.

«Это сравнение болезненно, и мы с грустью смотрим как исчезают села, где закрыты школы, как медленно сокращается вся страна», – отметил социалист.

Депутат ПСРМ обратился к правительству, парламенту и администрации президента с призывом повернуться лицом к сфере образования, детям, селам и изыскать необходимые средства для оплаты задолженности педагогам.

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