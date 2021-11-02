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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове долги по зарплате учителям приближается к 70 млн леев

В Молдове долги по зарплате учителям приближается к 70 млн леев
02 ноября
12:20 2021
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Образовательные учреждения по всей страной сталкиваются с недостаточным финансированием, а общий долг по зарплате в сфере образования приближается к 70 млн леев. Об этом заявил депутат ПСРМ Петру Бурдужа. По его словам, сюда включена задолженность с августа по октябрь.

Председатель района Басарабяска Петр Пушкарь рассказал, что в его районе с дефицитом средств столкнулись три школы – в селах Иордановка, Карабетовка и Башкалия.

«Почему в эти «хорошие времена» во главе угла не стоят дети, педагоги и родители. Когда педагоги получат зарплату за свой труд?» – задалась вопросом депутат ПСРМ Ирина Лозован.

Она рассказала, что долги по зарплате педагогов в Окницком районе составляют 1,95 млн леев, а в Дондюшанском – свыше 3 млн леев.

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