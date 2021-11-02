Члены Евразийского экономического союза(ЕАЭС) покупают российский газ в несколько раз дешевле, чем Молдова. Об этом заявил бывший президент страны Игорь Додон в эфире телеканала Prime TV. Лидер ПСРМ уточнил, что решение Майи Санду отстранится от данной платформы является ошибочным и вредит гражданам Молдовы.

«Члены Евразийского экономического сообщества получили цену на газ в 120-160 долларов, максимум 200 за тысячу кубометров. Тогда я задаю вопрос – сотрудничество Молдовы на этой платформе выгодно? Конечно, да, без никаких обязательств», – заявил Додон.

Экс-президент пояснил и ситуацию со статусом наблюдателя в рамках данной организации.

«Президент страны ответственен за внешнюю политику, он озвучивает позицию вне страны. Когда это ведет к обязательствам со стороны Молдовы, тогда есть процедуры: например, принятие решения правительства. В данном случае не было обязательств. Президент обратился, чтобы получить статус наблюдателя и 5 стран согласились. Сожалею, что нынешнее руководство не хочет использовать эту платформу», – уточнил Додон.

Напомним, что Молдова получила статус наблюдателя Евразийского экономического сообщества в мае 2018 года.