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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Государства-члены ЕАЭС покупают российский газ по $120-160

Додон: Государства-члены ЕАЭС покупают российский газ по $120-160
02 ноября
11:00 2021
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Члены Евразийского экономического союза(ЕАЭС) покупают российский газ в несколько раз дешевле, чем Молдова. Об этом заявил бывший президент страны Игорь Додон в эфире телеканала Prime TV. Лидер ПСРМ уточнил, что решение Майи Санду отстранится от данной платформы является ошибочным и вредит гражданам Молдовы.

«Члены Евразийского экономического сообщества получили цену на газ в 120-160 долларов, максимум 200 за тысячу кубометров. Тогда я задаю вопрос – сотрудничество Молдовы на этой платформе выгодно? Конечно, да, без никаких обязательств», – заявил Додон.

Экс-президент пояснил и ситуацию со статусом наблюдателя в рамках данной организации.

«Президент страны ответственен за внешнюю политику, он озвучивает позицию вне страны. Когда это ведет к обязательствам со стороны Молдовы, тогда есть процедуры: например, принятие решения правительства. В данном случае не было обязательств. Президент обратился, чтобы получить статус наблюдателя и 5 стран согласились. Сожалею, что нынешнее руководство не хочет использовать эту платформу», – уточнил Додон.

Напомним, что Молдова получила статус наблюдателя Евразийского экономического сообщества в мае 2018 года.

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