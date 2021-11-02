В рамках передачи на PrimeTV Додон призвал представителей ПДС отказаться от агрессивной риторики, а вместо этого приложить усилия для консолидации политического класса, чтобы изменить ситуацию в стране к лучшему.

«Я готов к сотрудничеству, посмотрим, что мы можем вместе сделать для страны. Оставим разделяющие месседжи. Уважаемые оппоненты, давайте попытаемся найти что-то, что нас объединяет. Я готов помогать. Например, по реформе юстиции. Мы готовы голосовать за изменение Конституции, но это должна быть настоящая реформа», – заявил Додон.