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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон предложил правящему большинству сотрудничество

Игорь Додон предложил правящему большинству сотрудничество
02 ноября
11:00 2021
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В рамках передачи на PrimeTV Додон призвал представителей ПДС отказаться от агрессивной риторики, а вместо этого приложить усилия для консолидации политического класса, чтобы изменить ситуацию в стране к лучшему.

«Я готов к сотрудничеству, посмотрим, что мы можем вместе сделать для страны. Оставим разделяющие месседжи. Уважаемые оппоненты, давайте попытаемся найти что-то, что нас объединяет. Я готов помогать. Например, по реформе юстиции. Мы готовы голосовать за изменение Конституции, но это должна быть настоящая реформа», – заявил Додон.

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