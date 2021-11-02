Игорь Додон предлагает отменить НДС в размере 8% на природный газ
Игорь Додон считает необходимым внести поправки в Налоговый кодекс для того, чтобы освободить от оплаты НДС на природный газ потребителей, что приведет к экономии 8% средств. Председатель ПСРМ отметил, что данная мера позволит сэкономить порядка 300 млн леев, которые можно направить на компенсации.
«Можно было бы отменить НДС на газ, который составляет 8%. Это дополнительные 300 млн леев, которые пойдут на компенсации. Учитывая, что доходы бюджета достаточно большие благодаря правильной политике прошлого года, основу которой заложили мы, хорошо бы отменить НДС и это несложно сделать в парламенте», – сказал Додон.
Лидер социалистов заявил, что еще одним источником для компенсаций тарифа являются внешние кредиты или ассигнования из бюджета.
Напомним, что вице-премьер Андрей Спыну сообщил 1 ноября, что тариф на природный газ неминуемо вырастет.