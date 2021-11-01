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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове мать ученика вышла на протест у администрации президента

В Молдове мать ученика вышла на протест у администрации президента
01 ноября
19:40 2021
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Мать учеников выразила свое недовольство решением властей продлить осенние каникулы до 7 ноября. Женщина принесла к зданию администрации президента плакаты с надписями: «Будущее детей – в школе!» и «Право на образование не подлежит обсуждению!»

Почти 1 тыс. родителей подписали петицию, адресованную премьеру Наталье Гаврилице, выразив свое недовольство продлением осенних каникул. 1 ноября они пришли к зданию правительства, чтобы зарегистрировать протестный документ.

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