Мать учеников выразила свое недовольство решением властей продлить осенние каникулы до 7 ноября. Женщина принесла к зданию администрации президента плакаты с надписями: «Будущее детей – в школе!» и «Право на образование не подлежит обсуждению!»

Почти 1 тыс. родителей подписали петицию, адресованную премьеру Наталье Гаврилице, выразив свое недовольство продлением осенних каникул. 1 ноября они пришли к зданию правительства, чтобы зарегистрировать протестный документ.