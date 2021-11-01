Формула расчета цены на газ, закупаемый Молдовой у «Газпром», является «коммерческим секретом». Об этом заявил вице-премьер-министр Андрей Спыну в ходе пресс-конференции.

«Формула – коммерческий секрет и не может быть раскрыта мной. Moldovagaz обязан передать контракт в НАРЭ для регистрации. Речь идет о формуле, которая основана на тех же принципах, которые были до сих пор, учитывается стоимость нефти и цена газа», – заявил Спыну.

Напомним, что в СМИ уже появился некий топ «секретов» правительства ПДС. В этом списке стоимость вакцины, которую глава минздрава Алла Немеренко упорно не разглашает, а теперь еще и цена приобретения природного газа у альтернативных поставщиков, о которой не захотела говорить премьер Гаврилица.

Кстати, ранее, администрация президента Майи Санду отказалась сообщать количество сотрудников, которые получают зарплату из зарубежных фондов.