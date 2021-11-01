Счета за природный газ вырастут уже в ноябре. Moldovagaz потребует увеличения тарифа для конечных потребителей в ближайшие дни. Об этом заявил вице-премьер-министра Андрей Спыну в ходе пресс-конференции, не уточнив насколько вырастет цена.

«Цена, которую будет оплачивать потребитель, устанавливается Moldovagaz после обращения в НАРЭ для пересмотра тарифа. С уверенностью цена вырастет, мы начали закупки газа по более высокой цене, да и валютный курс вырос», – заявил Спыну.

Андрей Спыну не уточнил насколько вырастет тариф. В настоящее время он составляет 4,90 леев за кубический метр.