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Газета "Кишиневские новости"

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Министр экономики Спыну: С ноября будем платить за газ больше

Министр экономики Спыну: С ноября будем платить за газ больше
01 ноября
19:35 2021
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Счета за природный газ вырастут уже в ноябре. Moldovagaz потребует увеличения тарифа для конечных потребителей в ближайшие дни. Об этом заявил вице-премьер-министра Андрей Спыну в ходе пресс-конференции, не уточнив насколько вырастет цена.

«Цена, которую будет оплачивать потребитель, устанавливается Moldovagaz после обращения в НАРЭ для пересмотра тарифа. С уверенностью цена вырастет, мы начали закупки газа по более высокой цене, да и валютный курс вырос», – заявил Спыну.

Андрей Спыну не уточнил насколько вырастет тариф. В настоящее время он составляет 4,90 леев за кубический метр.

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Ирина Нам

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