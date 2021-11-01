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Газета "Кишиневские новости"

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Почему Молдова потратила $17 млн на закупку природного газа

Почему Молдова потратила $17 млн на закупку природного газа
01 ноября
19:35 2021
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Правительство потратило почти 17 млн долларов на закупку природного газа из альтернативных источников. Об этом заявил вице-премьер-министр Андрей Спыну в ходе пресс-конференции, уточнив, что средняя цена закупок составила 994 доллара за тыс. куб. м.

Напомним, что решением правящего большинства правительство изъяло из госбюджета 1,7 млрд леев, направив их на закупку голубого топлива из альтернативных источников. Теперь предстоит решить, что делать с остатком этих денег.

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